Edirne'de Kitap Toplama Kampanyası Başlatıldı

Saadet Partisi Edirne
İl Kadın Kolları üyeleri, "İz Bırak" kampanyası kapsamında ihtiyaç sahibi kütüphane ve okullara gönderilmek üzere çocuk kitapları toplamaya başladı.
Dünya Çocuk Kitapları Haftası kapsamında gerçekleştirilen "İz Bırak" kampanyasına destek veren kadınlar, Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığı önünde stant açtı.
Vatandaşların bağışladıkları çocuk kitapları, ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılacak.
Saadet Partisi Edirne İl Kadın Kolları Tanıtım Başkanı Yasemin Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi çocukların destekçisi olduklarını söyledi.
Çocukların eğitimine katkı sağlamak istediğini dile getiren Tekin, "Dünya Çocuk Kitapları Haftası kapsamında Saadet Partisi olarak başlattığımız kampanyaya biz de Edirne'den destek veriyoruz. Burada toplanan kitaplar ihtiyacı olan okullara ulaştırılacak. Amacımız ülkemizin her köşesine ulaşıp çocuklarımızın hayatında iz bırakmak. Vatandaşlarımızda evlerindeki çocuk kitapları kampanyaya destek olmak için getirip bu kervana katılabilir. Çocuklarımızın eğitimine destek olmak isteyen tüm duyarlı vatandaşlarımızı destek olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Kampanyaya kızı ile bağış yapan Meltem Öncü de çocukların eğitimine destek olmak istediklerini belirterek, "Güzel bir kampanya başlatılmış. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. İhtiyaç sahibi olan öğrencilere yardım etmeliyiz." dedi.
Kitap toplama kampanyası 18 Kasım'a kadar devam edecek.
Saadet Partisi,Edirne
14 Kasım 2018 Çarşamba 14:34