Edirne'de Kız Kardeşim Projesi Başlıyor

Habitat Derneği ve Edirne
Belediyesinin "Kız Kardeşim Projesi" kapsamında Edirneli kadınlara eğitim verilecek.
Edirne Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, " Türkiye
'nin güçlü kadınları" parolasıyla yola çıkan Habitat Derneğinin, Edirne Belediyesiyle yaptığı işbirliğiyle "Kız Kardeşim Projesi"nin Edirne'de de başlatılacağı belirtildi.
Edirneli kadınlar için eğitim düzenleneceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kız Kardeşim Projesi kapsamında kente gelen uzman eğitmenler Mobil Fotoğrafçılık Eğitimi, Sosyal Medya Okuryazarlığı ve İnternet Güvenliği Eğitimi, İnternet Reklamcılığı Eğitimi ve Finansal Okuryazarlık Eğitimi konularında Edirneli kadınları bilgilendirecek."
Eğitimlere katılmak isteyen kadınların Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile iletişime geçmesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Eğitimler, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Dr. Fatma Şakir Memik Kadın Merkezi Eğitim Salonu'nda 4 Aralık
Salı günü saat 13.00'te Mobil Fotoğrafçılık Eğitimi ile start alacak. Eğitimler; 7 Aralık Cuma saat 13.00'te Sosyal Medya Okuryazarlığı ve İnternet Güvenliği Eğitimi, 11 Aralık Salı İnternet Reklamcılığı Eğitimi ve 12 Aralık Çarşamba
Finansal Okuryazarlık Eğitimi ile devam edecek." denildi.
Edirne