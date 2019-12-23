Haberler » 3. Sayfa » Edirne'de Kolombiya uyruklu 2 'tırnakçı' yakalandı - Haberler

Edirne'de Kolombiya uyruklu 2 'tırnakçı' yakalandı

Edirne'de, bir döviz bürosundan 'tırnakçılık' yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 1'i kadın 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

23.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:56 Edirne'de Kolombiya uyruklu 2 'tırnakçı' yakalandı
'de, bir döviz bürosundan 'tırnakçılık' yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 1'i kadın 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. uyruklu oldukları bildirilen 2 şüphelinin üzerinden yüklü miktarda döviz çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne Merkez'de bulunan bir alışveriş merkezinin içerisindeki döviz burasına gelen bir kadın, döviz bozdurmak istedi. Döviz bürosu yetkilileri söz konusu kadının 'tırnakçılık' yöntemiyle 3 bin 900 dolar dolandırdığı iddiasıyla polis ekiplerine başvurdu.

'Tırnakçılık' anı güvenlik kamerasında

Soruşturma başlatan Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu döviz bürosundan Kolombiya uyruklu kadının görüntülerine ulaştı. Güvenlik kamerası görüntülerde, kadın ile döviz bürosu çalışanı arasında alışverişi sırasında, 'tırnak' yöntemiyle parayı katlayarak, cebine koyduğu an be an yansıyor.

Kapıkule'de yakalandılar

Ekipler, kadının alışveriş merkezinden kiralık bir araçla çıktığını tespit etti. Şüphelilerin kimlik bilgilerine ulaşılmasının ardından söz konusu aracın Kapıkule Sınır Kapısı'na park edildiği belirledi. Bulgaristan'dan yaya olarak tekrar Türkiye'ye dönen Raul Martin R. ve Jiları Joana Oliva M. İsim Kolombiya uyruklu iki şüpheli dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı. 1'i kadın toplam 2 şüpheli üzerinde yapılan aramada yüklü miktarda döviz ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE

Kolombiya, Edirne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:05   Filipinler'de hindistan cevizi şarabından zehirlenen 11 kişi öldü, 300 kişi tedavi altında - Haberler
17:05   Libya'da alıkonulan geminin Türk mürettebatı serbest bırakıldı - Haberler
17:02   İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tatlıoğlu: "Milletin menfaatleri neyse onun üzerinde duruyoruz" - Haberler
17:01   Lodos tekneleri batırdı - Haberler
16:56   Hurda yığınına dönen araçtan sağ çıktı - Haberler
16:07   Mansur Yavaş, "Rüşvet" iddiasını Sinan Aygün'ün kendi sözüyle yalanladı: Hayat işte böyle diz çöktürür - Haberler
15:36   Sadaka kutusu ve laptop çalan zanlı yakalandı - Haberler
15:31   Erdoğan, Kanal İstanbul tartışmalarında, Boğaz'daki 'Independenta' tanker kazasını gündeme getirdi - Haberler
15:30   Silikon implantlar hastalığı mı yol açıyor? - Haberler
15:23   Avlamak istediği yaban domuzunun saldırısına uğrayan avcı ölümden döndü - Haberler
23.12.2019 17:08:31