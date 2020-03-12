Edirne'de "koronavirüs bilgilendirme toplantısı" düzenlendi
Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürcan Şaban, koronavirüslerin etken yapıya sahip oldukları için dezenfektanlarla kolayca öldürülebileceklerini söyledi.
12.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:42
Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürcan Şaban, koronavirüslerin etken yapıya sahip oldukları için dezenfektanlarla kolayca öldürülebileceklerini söyledi.
TÜ Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu tarafından TÜ Sabancı Kültür Merkezinde, tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüsle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Prof. Dr. Şaban, burada yaptığı konuşmada, koronavirüs enfeksiyonunun 2003 yılında ortaya çıkan Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) virüsünün devamı olduğunu söyledi.
Koronavirüsün SARS'a benzerliğinden dolayı tıp literatüründe "Sars-Cov2" olarak adlandırılmaya başlandığını anlatan Şaban, "Günümüzdeki salgın SARS gibi ciddi bir tabloyu ortaya çıkarıyor. Onda da ciddi solunum sistemi problemleri meydana geliyordu. Şimdi bugün de aynı şekilde yaptığı tablo benzer ama mikroorganizma kendisini değiştirmiş bir şekilde karşımızda." dedi.
Şaban, koronavirüsün tüm dünyaya yayılarak salgına dönüştüğünü ve 120 bine yakın vakaya ulaştığını dile getirdi.
Koronavirüslerin "zarflı" bir virüs çeşidi olduğunu ve etkisiz hale getirilmesinin zor olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Şaban, şunları kaydetti:
"Bu ne demek? Yani aslında dezenfektanlara çok duyarlı, tıpta en kolay öldürülebilen mikroorganizmalar anlamına geliyor. Bu virüsler çok değişime uğrar. Çok mutasyonlar geçirir. 'Karşımıza farklı zamanlarda ve farklı şekillerde, tablolarla gelebilir' demektir. Bu virüsler, en kolay öldürülebilen bir etken yapıya sahipler. Koronavirüsler dezenfektanlarla kolayca öldürülebilir. Bunu sürekli vurguluyorum ki sanki öldürülmesinde zorluk var gibi herkes çeşit çeşit dezenfektanlarla, antibiyotiklerle evlerine doldurmaya kalkıyorlar. Bunun doğru bir yaklaşım olmadığını vurgulamak açısından söylüyorum. Zarflı virüs olduğundan inaktivasyonu çok kolaydır. Bizler mikroorganizmaların duyarlılık sıralaması yaptığımızda dezenfektanlara en duyarlı olarak zarflı virüsleri sıralarız."
TÜ Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu tarafından TÜ Sabancı Kültür Merkezinde, tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüsle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Prof. Dr. Şaban, burada yaptığı konuşmada, koronavirüs enfeksiyonunun 2003 yılında ortaya çıkan Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) virüsünün devamı olduğunu söyledi.
Koronavirüsün SARS'a benzerliğinden dolayı tıp literatüründe "Sars-Cov2" olarak adlandırılmaya başlandığını anlatan Şaban, "Günümüzdeki salgın SARS gibi ciddi bir tabloyu ortaya çıkarıyor. Onda da ciddi solunum sistemi problemleri meydana geliyordu. Şimdi bugün de aynı şekilde yaptığı tablo benzer ama mikroorganizma kendisini değiştirmiş bir şekilde karşımızda." dedi.
Şaban, koronavirüsün tüm dünyaya yayılarak salgına dönüştüğünü ve 120 bine yakın vakaya ulaştığını dile getirdi.
Koronavirüslerin "zarflı" bir virüs çeşidi olduğunu ve etkisiz hale getirilmesinin zor olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Şaban, şunları kaydetti:
"Bu ne demek? Yani aslında dezenfektanlara çok duyarlı, tıpta en kolay öldürülebilen mikroorganizmalar anlamına geliyor. Bu virüsler çok değişime uğrar. Çok mutasyonlar geçirir. 'Karşımıza farklı zamanlarda ve farklı şekillerde, tablolarla gelebilir' demektir. Bu virüsler, en kolay öldürülebilen bir etken yapıya sahipler. Koronavirüsler dezenfektanlarla kolayca öldürülebilir. Bunu sürekli vurguluyorum ki sanki öldürülmesinde zorluk var gibi herkes çeşit çeşit dezenfektanlarla, antibiyotiklerle evlerine doldurmaya kalkıyorlar. Bunun doğru bir yaklaşım olmadığını vurgulamak açısından söylüyorum. Zarflı virüs olduğundan inaktivasyonu çok kolaydır. Bizler mikroorganizmaların duyarlılık sıralaması yaptığımızda dezenfektanlara en duyarlı olarak zarflı virüsleri sıralarız."
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Trakya Üniversitesi, Koronavirüs, Sağlık
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