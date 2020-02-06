Edirne'de koronavirüs ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi Komitesi Başkanı Doç. Dr. Zerrin Yuluğkural, Çin'den gelen ticaret ürünleri vasıtasıyla koronavirüs ya da farklı virüslerin bulaşma ihtimalinin bulunmadığını söyledi.

Doç. Dr. Yuluğkural, fakültenin Başhekimlik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Viral Enfeksiyonlar ve Corona Virüsü" konulu bilgilendirme toplantısında, virüslerin çeşitli tiplerinin her yıl farklı şekillerde insanları etkilediğini, Çin'de salgın halinde gözlenen koronavirüsün de bu virüs çeşitlerinden biri olduğunu ifade etti.

Virüs kapmış hastaların seyahatleri dolayısıyla virüsün bazı ülkelere sıçradığını belirten Yuluğkural, Türkiye'de koronavirüs vakasının olmadığını, Sağlık Bakanlığının ülke dışından gelebilecek risklere karşı gerekli tüm önlemleri aldığını vurguladı.

Yuluğkural, virüslerin damlacık yoluyla bulaştığını ve bundan dolayı Çin'den gelen herhangi bir ticaret ürünüyle virüsün bulaşmasının söz konusu olmadığını dile getirdi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'den ticaret yapılmasını engelleyecek bir karar almadığını da hatırlatan Yuluğkural, "Çin'den gelen bir ürünle virüs bulaşmaz. Zaten ürün kapalı şekilde geliyor. Virüsler dışarıdaki ortamda çok uzun kalmıyor. Ticaretle gelen ürünlerde bulaşma söz konusu olmayacaktır. Şu anki bilgilerimiz ışığında bunu söyleyebiliriz. Ticaretten kaçınmayı gerektirecek bir durum yok. Aynı zamanda seyahat etmekte de bir sıkıntı yok. Zaten gerekli tüm önlemler alınıyor." diye konuştu.

Doç. Dr. Yuluğkural, virüslerden, alınacak basit önlemlere korunulabileceğini de anlatarak, el hijyenine önem verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA