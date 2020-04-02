Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Edirne'de koronavirüs nedeniyle bazı iş yerleri kapatılacak

EDİRNE Valiliği, koronavirüs salgınına karşı kentin en yoğun caddelerinden biri olan Saraçlar Caddesi'ndeki bazı iş yerlerinin geçici süreyle kapatılmasına, taksi duraklarının yüzde 50 kapasiteyle dönüşümlü çalışmasına ve marketler ile bakkallara 0-15 yaş çocuklar için sınırlama getirilmesine...

02.04.2020 12:04 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:04
Edirne'de koronavirüs nedeniyle bazı iş yerleri kapatılacak

EDİRNE Valiliği, koronavirüs salgınına karşı kentin en yoğun caddelerinden biri olan Saraçlar Caddesi'ndeki bazı iş yerlerinin geçici süreyle kapatılmasına, taksi duraklarının yüzde 50 kapasiteyle dönüşümlü çalışmasına ve marketler ile bakkallara 0-15 yaş çocuklar için sınırlama getirilmesine karar verdi.

Edirne Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Yardımcısı Yusuf Güler başkanlığında toplanarak, salgınla mücadele için yeni kararlar aldı. Caddelerin giriş-çıkışlara demir bariyerler ile kapatıldığı, parklardaki banklara tel çekilerek vatandaşların oturmasının engellendiği ve koronavirüs vakası görülen site ile apartmanların önüne uyarı yazıları konularak karantina altına alındığı kentte alınan 5 yeni karar, yazılı açıklamayla duyuruldu.

Buna göre; Saraçlar Caddesi ve Çilingirler Çarşısı, giriş -çıkışlara polis bariyeri konularak kapatıldı. Bazı iş yeri ve mağazalar, belirli saatlerde kapalı olacak. Pazar yerlerine 0-15 yaş çocuklar için getirilen sınırlama, bakkal ve marketlerde de uygulanacak. Taksi durakları, yüzde 50 kapasite ile dönüşümlü hizmet verecek.

Başka şehirlerden gelenler, kent girişinde kurulan kolluk kuvvetleri noktasında, muayene edilip, 14 gün karantina altında kalacağı yönünde bilgilendirilecek.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Saraçlar Caddesi, Edirne Valiliği, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Edirne'de koronavirüs nedeniyle bazı iş yerleri kapatılacak - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Cemil Hoca’dan geriye öğrencilerinin moral için hazırladığı klip kaldı Haberler
Cemil Hoca'dan geriye öğrencilerinin moral için hazırladığı klip kaldı
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı Haberler
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
İspanya’da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı Haberler
İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı
3 vakanın bulunduğu köyde, karantinaya uymayan para cezası yedi Haberler
3 vakanın bulunduğu köyde, karantinaya uymayan para cezası yedi
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor Haberler
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Salgında en acı haber! ABD’de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul’da bir profesör daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
İstanbul'da bir profesör daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti
İran Kasım Süleymani’yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran’ı uyardı Haberler
İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:16: Salgın sürecinde otizmli çocuklar için evde huzurlu ortam oluşturulmalı - Haber 13:15: Niğde'de koronavirüs tedbiri ihlalinden 5 iş yeri ve otobüs firmasına ceza - Haber 13:15: Diyetisyenden evde kalanlara 'spor yapın' çağrısı - Haber 13:15: Kastamonu'da çalışan orman işçileri sincap yavrularına sahip çıktı - Haber 13:15: Sokakta kimseyi bulamadı, köpekle futbol oynadı - Haber 12:42: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı - Haber 12:27: Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek - Ekonomi 12:08: İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı - Haber 12:05: Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi - Haber 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor - Haberler 11:34: Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor - Haber 11:22: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı - Haber