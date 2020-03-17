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Edirne'de koronavirüs yasaklarına uymayan işletmeler uyarıldı

Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yayımlanan genelgeye uymayan işletmeler uyarıldı.

17.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:44
Edirne'de koronavirüs yasaklarına uymayan işletmeler uyarıldı
Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yayımlanan genelgeye uymayan işletmeler uyarıldı.
İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs önlemleri çerçevesinde yayımladığı genelgeye aykırı hareket eden bazı işletmeler polis tarafından uyarıldı, işletmelerin kapatılması sağlandı.
Bu arada kentin en işlek yeri olan trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nin hareketli ve yoğun günlerinden uzak olduğu görüldü. Güneşli havada caddede yürüyen birkaç kişiye roman çalgıcıların müziği eşlik etti.
Hıfzısıhha Kanunu kapsamında umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin faaliyetleri, vatandaşın yakın mesafede bir arada bulunarak virüse yakalanma riskini artıracağı değerlendirmesi neticesi dün gece yarısından itibaren durdurulmuştu.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Polis, Güncel

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