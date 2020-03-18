Edirne'de koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Edirne Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehrin çeşitli yerlerinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
18.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:58
Edirne Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehrin çeşitli yerlerinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan şehir merkezine yolcu taşıyan minibüsler dezenfekte edildi.
Tanrıkulu, tedbirler kapsamında dezenfekte çalışmalarının düzenli olarak devam ettiğini belirtti.
Kentte haftanın 3 günü kurulan gıda pazarlarındaki hijyen çalışmalarına yönelik Edirne Pazarcılar Odası'yla işbirliği yaptıklarını aktaran Tanrıkulu, şunları kaydetti:
"Pazar esnafına eldiven dağıtıldı ve pazar girişlerine dezenfekte makineleri koyduk. Edirne Belediyesi Gıda Denetim Birimi ve Halk Sağlığı Birimi gerekli çalışmaları yapıyorlar ve gıda pazarlarımızda bütün önlemler en üst düzeye çıkarılmış durumda. Burada özellikle pazar esnafımıza çok teşekkür ediyorum. Onlar da bizimle beraber en üst seviyede hijyen kurallarına dikkat ediyorlar. Pazarcılar Odası Başkanı Şeref Bey ve ekibiyle çalışıyoruz."
Tedbirler kapsamında okullarda da dezenfekte çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan şehir merkezine yolcu taşıyan minibüsler dezenfekte edildi.
Tanrıkulu, tedbirler kapsamında dezenfekte çalışmalarının düzenli olarak devam ettiğini belirtti.
Kentte haftanın 3 günü kurulan gıda pazarlarındaki hijyen çalışmalarına yönelik Edirne Pazarcılar Odası'yla işbirliği yaptıklarını aktaran Tanrıkulu, şunları kaydetti:
"Pazar esnafına eldiven dağıtıldı ve pazar girişlerine dezenfekte makineleri koyduk. Edirne Belediyesi Gıda Denetim Birimi ve Halk Sağlığı Birimi gerekli çalışmaları yapıyorlar ve gıda pazarlarımızda bütün önlemler en üst düzeye çıkarılmış durumda. Burada özellikle pazar esnafımıza çok teşekkür ediyorum. Onlar da bizimle beraber en üst seviyede hijyen kurallarına dikkat ediyorlar. Pazarcılar Odası Başkanı Şeref Bey ve ekibiyle çalışıyoruz."
Tedbirler kapsamında okullarda da dezenfekte çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Ertuğrul Tanrıkulu, Edirne Belediyesi, Edirne, Güncel
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