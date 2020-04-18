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Edirne'de koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları sürüyor

Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları düzenli olarak devam ediyor.

18.04.2020 11:16 | Son Güncelleme: 18.04.2020 11:33
Edirne'de koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları sürüyor
Edirne 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları düzenli olarak devam ediyor.
Edirne Valiliği koordinasyonundaki özel idare ve belediye ekipleri kentteki apartmanların yanı sıra vatandaşların zaruri ihtiyaçları için gittiği bakkal, market, paket servis yapan gıda satan iş yerleri ve eczaneler sık sık dezenfekte ediliyor.
Salgına karşı mücadelelerini aralıksız sürdüren ekipler, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanları titizlikle ilaçlıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Edirne Valiliği, Edirne, Güncel
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