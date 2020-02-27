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Edirne'de "koronavirüsten korunma eğitimi" düzenlendi

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline "koronavirüsten korunma eğitimi" verildi.

27.02.2020 09:54 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:00Edirne'de
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline "koronavirüsten korunma eğitimi" verildi.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Uzmanı Netice Dağlar, etkinlik salonunda, koronavirüsün tarihçesi, güncel durumu, bulaşma yolları ve yöntemleri, belirtileri, dünya genelindeki durumu ve korunma yöntemleri hakkında sunum yaptı.
Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, eğitimin ardından yaptığı konuşmada, Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren refakatsiz çocukların il müdürlüklerine bağlı birimlerde misafir edildiğini söyledi.
Özbaş, eğitimden dolayı İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı ve Netice Dağlar'a teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürlüğü, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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