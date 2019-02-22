Edirne'de "Korsan Taksi" Operasyonu

Kaynak: AA

Keşan'da korsan taksicilik yapan iki sürücüye ayrı ayrı 5 bin 10 lira ceza uygulandı.Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü ilçede bazı araçlarla özellikle düzensiz göçmen ve bazı zanlıların taşımacılığının yapıldığı ihbarını aldı.Sarı renkleriyle ticari taksilerden ayrılamayan "korsan taksilere" öğrenci ve hasta kılığında binen sivil polisler ücretini ödeyerek belirttikleri adrese gitmelerini istedi.Bir süre seyreden sözde taksiler trafik ekiplerince durduruldu.Denetimde taksicilik yapmak için gerekli hiç bir evrakları bulunmayan sürücüler Y.B. ile Ç.Ç'ye 5 bin 10'ar lira ceza uygulandı.Kullandıkları araçlarda 2 ay trafikten men edildi.