Edirne 'de kumara polis baskını, sosyal mesafe cezası da uygulandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, bir evde kumar oynayan 4 kişi ile aynı evde bulunan 8 kişiye toplam 43 bin 204 lira ceza uygulandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İspat Cami Mahallesi Paşayiğit Caddesi üzerinde bulunan apartman dairesinde kumar oynandığı bilgisini aldı. Adrese baskın yapan polis, evde 4'ü mutfak masasında kumar oynayan 12 kişi olduğunu gördü. Kumar oynayan 4 kişiye 1225'er lira, 12 kişinin tamamına da sosyal mesafeye uymadıkları için 3 bin 192'şer lira ceza kasildi. Ev sahibi A.Ç. hakkında ayrıca 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan soruşturma başlatıldı.

BAKAN SOYLU TEBRİK ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i tebrik ederek, "Bizimkiler sosyal mesafeye alıştılar. Yine bir ilimizde kumar oynarken yakalananların her birine 3150 TL para cezası... Valimize alkış" paylaşımını yaptı.

Kaynak: DHA