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Edirne'de kuvvetli poyraz etkili oldu

Edirne'nin Enez ilçesinde şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

30.12.2019 18:42 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:42 Edirne'de kuvvetli poyraz etkili oldu
Edirne'nin Enez ilçesinde şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Alınan bilgiye göre, ilçede sabah erken saatlerde başlayan poyraz öğle saatlerinden şiddetini artırdı. Poyraz nedeniyle limanda bağlı bulunan 3 balıkçı kayığı su aldı.
Balıkçı Yılmaz Akgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, fırtınanın öğlen saatlerinden sonra etkisini artırdığını belirtti.
Fırtına nedeniyle 3 balıkçı teknesinin battığını anlatan Akgül, "Limandaki kayıklar battı. Diğerleri de batmak üzereydi biz balıkçı arkadaşlarla bazılarını kurtardık." dedi.
Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 3 derece olduğu kentte poyrazın yarına kadar etkili olacağını kaydetti.

Güncel

Kaynak: AA

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