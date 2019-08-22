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Edirne'de lastik botlarda 68 kaçak göçmen yakalandı

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 68 kaçak göçmen yakalandı.

22.08.2019 08:24 Edirne'de lastik botlarda 68 kaçak göçmen yakalandı
EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 68 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yaptığı denetimlerde ilçe sahili açıklarındaki 2 lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Lastik botları durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan, Afganistan ve Özbekistan uyruklu, 32'si çocuk, 12'si kadın toplam 68 kaçağı yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan, Edirne, Enez, Güncel

Kaynak: DHA

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