Edirne'de Lastik Botta 28 Kaçak Göçmen Yakalandı

Edirne
'nin Enez
ilçesi sahilinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekiplerince lastik botla yasa dışı yollarla Yunanistan
'a geçmeye çalışan yabancı uyruklu 28 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karagöl
mevkisi açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etmesi üzerine harekete geçti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan
ve İran
uyruklu, 5'i çocuk, 6'sı kadın toplam 28 kaçak göçmeni yakaladı.
Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Valiliği
Edirne İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - EDİRNE
Yunanistan, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Enez, Edirne, 3. Sayfa
Kaynak: İHA