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Edirne'de lastik botta 36 kaçak göçmen yakalandı

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik bot ile yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 36 kaçak göçmen yakalandı.

08.08.2019 10:57 Edirne'de lastik botta 36 kaçak göçmen yakalandı
EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik bot ile yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 36 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Boztepe Burnu önlerindeki lastik botta, bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Bölgeye gidip, lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan, Özbekistan ve İran uyruklu 5'i çocuk, 5'i kadın, toplam 36 kaçağı yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan, Edirne, Enez, Güncel

Kaynak: DHA

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