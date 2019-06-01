Edirne'de LGS heyecanı başladı

Kaynak: DHA

Edirne'de LGS heyecanı başladıEdirne'de Liselere Giriş Sınavı, (LGS) 3 bin 400 öğrencinin katılımıyla saat 09.30'da başladı. Sınavda öğrenciler cep telefonu gibi teknolojik gereçlerle sınıflara girişleri arama ile değil uyarıyla yapıldı.Edirne'de LGS'ye girecek 3 bin 400 öğrenci, belirlenen okullarda sınava girdi. Edirne Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda sınav öncesi okul bahçesinde toplanan öğrenciler, isimleri ve sıra numaraları okunarak toplu halde içeri alımdı. Öğrenciler, polis nezareti içeri alınırken yanlarında cep telefonu gibi teknolojik aletlerle sınava girmelerinin yasak olduğu konusunda uyarıldı. Sınıf perdelerinin kapatıldığı sınav salonlarında kapıda bekleyen aileler ve cadde üzerinde seyir eden araçlar polis ekipleri tarafından sesiz olmaları konusunda uyarıldı.Sınava geç kalan öğrenciler koşarak sınava yetişmeye çalışırken dışarıda bekleyen aileleri başarıları için dua ederek sınavın bitmesini bekledi. Sınava kimlik kartını almadan gelen İsmail Arslan, sınava girmek için ailesinin evden getirdiği kimlikle son dakikada koşarak yetişti.