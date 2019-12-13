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Edirne'de lise öğrencileri özel çocukları ziyaret etti

Edirne Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

13.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:48Edirne'de lise öğrencileri özel çocukları ziyaret etti
Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.
Edirne Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür Sanat ve Sosyal Sorumluluk Kulübü öğrencileri yaşam merkezindeki özel çocuklarla hazırladıkları programı sundu.
Tiyatro oyununun da sunulduğu programda, özel çocuklar lise öğrencileriyle şarkılar da söyledi.
Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, özel çocuklara duyarlı olduklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Engelli bireylerin engelsizce yaşayabileceği bir kent yaratmak en büyük hayalimiz, en büyük hedefimiz. Bu hedef doğrultusunda birçok projeyi hayata geçirdik. Kaldırımlardaki engelli rampalarında yaptığımız yeni düzenlemelerle ilgili de engelli vatandaşlarımızdan çok güzel geri dönüşler aldık. Engelli vatandaşlarımızla el ele yürek yüreğe çalışmaya, engelleri bir bir ortadan kaldırmaya devam ediyoruz."

Edirne Belediyesi, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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