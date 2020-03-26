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Edirne'de mangal ve pikniğe toprak yığınlı önlem

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında mangal ve pikniğin yasaklanmasının ardından belediye ekipleri, park ile mesire alanlarına giden yolları iş makineleriyle toprak yığarak, kapattı.

26.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:12
Edirne'de mangal ve pikniğe toprak yığınlı önlem

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında mangal ve pikniğin yasaklanmasının ardından belediye ekipleri, park ile mesire alanlarına giden yolları iş makineleriyle toprak yığarak, kapattı.

Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yetkililerin evde kalınması çağrısına rağmen bazı kişiler, park ve mesire alanlarına akın etti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca bunun üzerine bahçe, park ve mesire alanlarında mangal yakılması ve piknik yapılması yasaklandı. Keşan Belediyesi ekipleri de mangal ve piknik yapılmasını engellemek için mesire alanlarının bulunduğu Kocadere Göleti mevkisine giden yolları iş makineleriyle toprak yığarak, kapattı. Zabıta ve polis ekipleri de park ile mesire alanlarında denetimlerini artırdı.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Keşan, Güncel

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