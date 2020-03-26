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Edirne'de mangal ve pikniğe toprak yığınlı önlem

Edirne'de mangal ve pikniğe toprak yığınlı önlemEDİRNE'nin Keşan ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koronavirüs önlemleri kapsamında mangal ve piknik yapılmasını yasaklamasının ardından belediye ekipleri park ile mesire alanlarına giden yolları iş makineleriyle toprak yığarak kapattı.

26.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:26
Edirne'de mangal ve pikniğe toprak yığınlı önlem

Edirne 'de mangal ve pikniğe toprak yığınlı önlem

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koronavirüs önlemleri kapsamında mangal ve piknik yapılmasını yasaklamasının ardından belediye ekipleri park ile mesire alanlarına giden yolları iş makineleriyle toprak yığarak kapattı.Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yetkililerin 'evde kalın' çağrısına rağmen çok sayıda vatandaş, park ve mesire alanlarına akın etti. Tarım ve Orman Bakanlığı bunun üzerine bahçe, park ve mesire alanlarında mangal yakılmasını ve piknik yapılmasını yasakladı. Keşan Belediyesi ekipleri, bakanlığın kararına rağmen bölgeye mangal ve piknik yapılmasını engellemek için mesire alanlarının bulunduğu Kocadere Göleti mevkiine giden yolları iş makineleriyle toprak yığarak kapattı. Zabıta ve polis ekipleri de, park ile mesire alanlarında mangal ve piknik yapılmasına karşı denetimlerini arttırdı.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Edirne, Keşan, Güncel

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