Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Edirne'de market ve fırınlara korona virüs denetimi

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında halk sağlığının korunması amacıyla başlatılan çalışmalarını sürdüren Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, market ve fırınları denetlemeye devam ediyor.

03.04.2020 13:53 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:55
Edirne'de market ve fırınlara korona virüs denetimi
Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında halk sağlığının korunması amacıyla başlatılan çalışmalarını sürdüren Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, market ve fırınları denetlemeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının talimatıyla 81 ilde olduğu gibi Edirne'de de covid-19 salgınından dolayı gıda işletmelerinin alması gereken önlemler ve uyulması gereken kurallarla ilgili denetimler devam ediyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt'ın da katılımıyla fırınlarda, marketlerde bilgilendirme ve denetim çalışmaları yapıldı. İl genelinde aralıksız sürdürülen denetimlerde işletme sahipleri ve çalışanlar tek tek uyarılıyor.

Korona virüs salgınına karşı uyulması gereken noktalar konusunda çalışanları bilgilendiren ekipler, özellikte el temizliği başta olmak üzere hijyen kurallarına ve sosyal mesafe kuralına uyulmasına dikkat çekti. El temizliği ve ellerin sık sık yıkanması konusunda uyarı yapan uzmanlar, ekmeği paketleyen kişi ile para alışverişi yapan kişinin farklı olması gerektiğini söyledi. Ekipler, parayı elleyen kişinin ekmek ve diğer gıda ürünlerine kesinlikle dokunmaması uyarısı yaptı.

Denetim ekipleri, çalışanlardan mutlaka maske, eldiven, bone ve kolluk takmalarını istedi. Sosyal mesafe kuralına uyulmasının altını çizen denetimciler, aynı anda fazla sayıda müşterinin içeriye alınmaması gerektiğini söyledi. Ekmeklerin müşterilerin kolayca ulaşabilecekleri yerlere konulmamasına vurgu yapan ekipler, işletme sahiplerinden müşterilerin ekmeklere elle dokunmalarına izin vermemelerini istedi. Ekmek kasalarının yere konulmaması uyarısı yapan ekipler, ekmek üreticilerine işletme girişine mutlaka ayakkabı paspası ve el dezenfektanı koymalarını söyledi. - EDİRNE
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Edirne, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Edirne'de market ve fırınlara korona virüs denetimi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Yasağa rağmen yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi Haberler
Yasağa rağmen yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi
Kendisine iletilen Mansur Yavaş’ın yasak önerisini aynı gün hayata geçirdi Haberler
Kendisine iletilen Mansur Yavaş'ın yasak önerisini aynı gün hayata geçirdi
Taburcu olan Terim, hakareti affetmeyecek! Suç duyurusunda bulundu Haberler
Taburcu olan Terim, hakareti affetmeyecek! Suç duyurusunda bulundu
Koronavirüs sebebiyle yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu Haberler
Koronavirüs sebebiyle yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu
Günün en acı fotoğrafı Türkiye’den! Koronadan ölen annesine mezarda kavuştu Haberler
Günün en acı fotoğrafı Türkiye'den! Koronadan ölen annesine mezarda kavuştu
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı Haberler
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı
Almanya Başbakanı Merkel’in koronavirüs karantinası bitti Haberler
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası bitti
Dadaşların 3 kişiden fazla yan yana dolaşması yasaklandı Haberler
Dadaşların 3 kişiden fazla yan yana dolaşması yasaklandı

Son Dakika Güncel Haberleri

15:30: AK Parti MYK toplandı - Haber 15:30: Kapalı pazaryerlerine alternatif çözüm - Haber 15:30: Ergani'de semt pazarları okul bahçelerinde kuruldu - Haber 15:29: AK PARTİ MYK TOPLANDI - Haber 15:29: Cizre'ye fındık büyüklüğünde dolu yağdı - Haber 14:53: 65 yaşa sokağa çıkması yasağı, Mansur Yavaş'ın fikriymiş - Haberler 14:37: Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu - Haber 14:09: Yasaklara rağmen ayakta yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi - Haber 13:36: Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi - Haber 13:21: Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı - Haber 12:36: Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi - Haber 12:30: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı - Haberler