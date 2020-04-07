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Edirne'de marketler sık sık dezenfekte ediliyor

Edirne'de sokaklar, caddeler, apartmanlar ve marketler sık sık dezenfekte ediliyor.

07.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:12
Edirne 'de sokaklar, caddeler, apartmanlar ve marketler sık sık dezenfekte ediliyor.
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Edirne kent merkezi ile ilçelerde dezenfeksiyon çalışmalarına büyük önem gösteriliyor.
Edirne Valiliği koordinasyonunda İl Özel İdaresi ile Edirne Belediyesince kurulan ekipler, gece gündüz cadde ve sokakların yanı sıra apartmanlar ve gıda satış alanlarını sık aralıklarla dezenfekte ediyor.
Her gün sabah yapılan planlama dahilinde görev yerlerine dağılan ekipler, apartmanların tırabzan, merdivenler ve asansörleri ile çevresini uzun süre etkili insan sağlığına olumsuzluk oluşturmayan dezenfektanlar sıkıyor.
Cadde ve sokaklar, tarım ilacı sıkan makineler dezenfektan sıvısı ve tozu atacak kabiliyete dönüştürülerek traktörler aracılığıyla dezenfekte ediliyor. İl merkez ve ilçelerde sık sık açık alanlara da virüse karşı dezenfektan sıkılıyor.
Marketlere özel önlem
Ekipler marketlere özel bir önem gösteriyor.
Mal kabul deposundan, idari ofislerle, yerler ve market arabaları sık sık dezenfekte ediliyor.
Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla marketlere konulan dezenfektan sıvıları da her gün yenileniyor.
İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Turan Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla valilik ve belediye ile müşterek oluşturulan ekiplerin sorumluluk alanlarında sık sık dezenfeksiyon işlemi yaptıklarını anlattı.
İnsan hareketliliğinin yoğun olduğu marketlere ayrı önem verdiklerini aktaran Ateş, "Vatandaşlarımızın zorunlu kullanım alanları marketler dezenfeksiyon programına alındı. Marketlerde otomatik el dezenfektanı zorunluluğu getirildi. Binaları da sık sık dezenfekte işlemine tabi tutuyoruz, talep gelmesi durumunda meskenler dezenfekte ediliyor. 60'a yakın sırt dezenfektan ünitesi taşıyan personel, 4 pülverizatörü traktör, tanker ve 2 sulama tankeri olmak üzere işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz." dedi. Edirne’de marketler sık sık dezenfekte ediliyor

Kaynak: AA

Etiketler: Edirne Valiliği, Koronavirüs, Edirne, Sabah, Güncel

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Edirne'de marketler sık sık dezenfekte ediliyor
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