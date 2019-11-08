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Edirne'de 'Mehmetçik' için dev kermes

Edirne'de 'Mehmetçik' için dev kermesEDİRNE - Edirne'de, geliri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağışlanacak dev kermes düzenlendi.

08.11.2019 21:59 | Son Güncelleme: 08.11.2019 22:01
'de 'Mehmetçik' için dev kermes
EDİRNE - Edirne'de, geliri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağışlanacak dev kermes düzenlendi. Onlarca Edirneli kadın erkek açtıkları stantlarda, hem yöresel hem de el emeği göz nuru ürünlerini 'Mehmetçik' için satışa sundu.
Edirne'nin trafiğe kapalı caddesi Saraçlarda, Edirne Belediyesi ve TOBB Edirne Kadın Girişimciler Kurulu Kırsalın Doğal Köy Pazarı'nın organizasyonunda, onlarca Edirneli kadın ve erkek, açtıkları stantlarda, hem yöresel hem de el emeği göz nuru ürünlerini 'Barış Pınarı Harekatı' kermesi çatısı altında Mehmetçik için satışı sundu.
"Köy kadınımız şalvarıyla, önlüğüyle her şeyi ile burada"
TOBB Edirne Kadın Girişimciler Kurulu İl Başkanı Elmas Aslan, "Çok anlamlı bir program için buradayız. Geçen sene 'Zeytindalı Harekatı' için kermes yapmıştık. Bu sene de 'Barış Pınarı Harekatı' için buradayız. TOBB Edirne Kadın Girişimciler Kurulu olarak oluşumunu gerçekleştirdiğimiz Kırsalın Doğal Köy Pazarı ile kermeste yerimizi aldık. Köy kadınımız şalvarıyla, önlüğüyle her şeyi ile burada, umarım destek yerini bulur. Tüm illeri bu kermeslere davet ediyoruz" dedi.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da "Silahlı kuvvetlerimiz var oldukça biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti var olacaktır. Kermese katılan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
"Allah onları başımızdan eksik etmesin, ayaklarına taş değdirmesin"
Kırsalın Doğal Köy Pazarı olarak stant açan kadınlardan Hüriye Karakuş ise "Mehmetçik'e yardım için buradayız. Köyde ne yapıyorsak hepsi burada var. Gelirlerin tamamı Mehmetçik'e gidecek. Biz Türk kadınıyız. Allah onları başımızdan eksik etmesin, ayaklarına taş değdirmesin" dedi.
Edirne'de 'Mehmetçik' için dev kermes

Edirne, TSK, Genel

Kaynak: İHA


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