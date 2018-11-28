Edirne
'de, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Türk Tasavvuf Musikisi Konseri" programı düzenlendi.
Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Ortaokulu tarafından Trakya Üniversitesi
(TÜ) Devlet Konservatuvarı Toplantı Salonunda düzenlenen programda, öğrencilerin oluşturduğu koro ilahiler seslendirdi, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.
Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin Hazreti Muhammed
'e her zaman sevgiyle bağlı olduğunu söyledi.
Dünyanın İslam'ın değerlerine ihtiyaç duyduğunu belirten Cırıt, şunları kaydetti:
"Aziz milletimiz Peygamberimizi hep yüce bir aşkla sevdi. Dünyada hiç kimse onun kadar sevilmedi, hiç kimse onun kadar insanlığı sevmedi. Peygamberimiz, Allah'ın habibi, İslamın önderi, insanlığın rehberiydi. Bin yıldır bu toprakların her karışı Allah ve resulünün aşkıyla yoğrulmaktadır. Ancak bugün yeryüzünde zulüm, riya ve hıyanet altın devrini yaşıyor. Mazlumların kanı, gözyaşı sel olup akarken ahı ise arşı inletiyor. Onun aşkıyla gönülleri fetheden ecdadımız cihanı imar ederken, ona düşman tek dişi kalmış modern dünya onun izlerini silmek için, diyarlarımızı, nesillerimizi, zihinlerimizi tarumar ediyor. Bugün dünyamız, İslam'ın insana ve topluma verdiği değere, her canlının yaşamını kutsal sayan anlayışına, Kur'an-ı Kerim'in evrensel mesajına, Peygamberimizin örnekliğine muhtaçtır. Ondan dolayı İslam'ı kaynağından öğrenip, tüm değerlerini kuşanmalıyız."
Edirne
28 Kasım 2018 Çarşamba 15:31