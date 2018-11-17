Edirne'de Mevlid-i Nebi Programı Yapıldı

Edirne
Milli Eğitim Müdürlüğünce Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.
Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Balkan Kongre Merkezinde düzenlenen programda, Müslümanların Hazreti Muhammed
'i rehber edindiğini söyledi.
Hazreti Muhammed'in Allah'ın varlığına, onun lütuf ve hidayetine en büyük şahit olduğunu belirten Güler, "Dürüst kimseleri, yaralı işler yapanları, kurtuluş ve mutlulukla müjdelemiştir.O bu yönüyle müjdecidir. Gaflete dalanları sarsarcasına uyarmış, sağır kulaklara sesini duyurmuştur. Günaha ve serkeşliğe dalanlara sonlarının kötü olcağını bildirmiştir. Felakete gidenlerin önüne geçmiştir. O insanları Allah ve fazilete çağırmıştır." diye konuştu.
Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt da dünyanın Hazreti Muhammed'in örneklerine ihtiyacının olduğunu belirterek, "O nedenle bizler İslam'ı kaynağından dosdoğru öğrenip tüm değerlerini kuşatmalıyız. Sadece sözlerimizle değil, toplumumuzdaki her birey asrısaadet iklimini her zerresinde yaşamalıdır. Arzumuz, hedefimiz ve çabamız bu nedenle anlamlıdır." dedi.
Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılıp ilahilerin seslendirildiği programda, sahabe konuşmaları canlandırıldı.
Programa, Trakya Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Mümin Şahin ve Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm
de katıldı.
Hz.Muhammed,Edirne
17 Kasım 2018 Cumartesi 17:11