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Edirne'de meydan ve caddelerde sosyal mesafeye kısmen uyuluyor

EDİRNE'de, valilik ve belediyenin aldığı koronavirüs önlemleri kısmen karşılığını bulurken, sokağa çıkan vatandaşları ise polis ekipleri uyarıyor.

31.03.2020 16:03 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:04
Edirne'de meydan ve caddelerde sosyal mesafeye kısmen uyuluyor

EDİRNE'de, valilik ve belediyenin aldığı koronavirüs önlemleri kısmen karşılığını bulurken, sokağa çıkan vatandaşları ise polis ekipleri uyarıyor. Kentin ana caddeleri ve meydanlarına işi dolayısıyla çıkan az sayıda vatandaş sosyal mesafeye uymaya özen gösterirken, yetkililerin aldığı önlemlere rağmen banka önlerinde ise yer yer kuyruklar oluşuyor.

Edirne Valiliği, kentin trafiğe kapalı en önemli caddesi Saraçlar'a girişleri önlemek için barikatlar koyarken, belediye ekipleri ise vatandaşların oturarak bir araya gelmesini engellemek için oturakları kaldırıp bazı bankları ise tellerle çevirdi. Kent turizminin odak noktası Selimiye Camii'nin toplu ibadete kapatılmasıyla da bu bölgedeki haraketliliğin önüne geçildi.

Alınan önlemler kentte karşılığını bulmaya başlarken, bazı vatandaşlar ise sokağa çıkmaya devam etti. Özellikle vatandaşların sık sık bir araya geldiği Saraçlar Caddesi'ne banka veya fatura tahsilat işi olanlar gitmeye devam ediyor. Polis ekipleri ise banka ve PTT şubeleri önlerinde kuyruk oluşturan vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor.

Fatura ödemeleri için sokağa çıktığını söyleyen Süleyman Çakır (60), "Kurallara uymaya çalışıyoruz, uymazsak çok büyük sıkıntı olur. Ben kendi özel işlerim için çıktım sokağa. Sosyal mesafeye uymazsak salgın daha fazlalaşır, bunun bilincindeyiz" dedi. Güven Çat (35) ise ödemelerinden dolayı sokağa çıkmak zorunda olduğunu ifade etti. Çat, "Ödemelerimiz var, bankada işlerim var, mecburen sokağa çıktık. Bunları bir an önce ödememiz gerekiyor. Mecbur sokağa çıkmak zorunda kalıyoruz" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Banka, Polis, Güncel
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