Edirne'de, minibüs duraklarındaki kitaplıklara zarar verildi

EDİRNE'de, belediyenin halka kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla başlattığı 'Al oku bırak okut' kampanyası kapsamında, minibüs duraklarına konulan kitaplıklara, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zarar verildi. Kitaplığın camlarının söküldüğü görüldü. Polis , olayla ilgili inceleme başlattı.

Edirne Belediyesi tarafından kent genelindeki 20 minibüs durağına 'Al oku, bırak okut' projesi kapsamında, 2019 yılının Mart ayında, mini kitaplıklar konuldu. Kitap okuma kültürü ve yardımlaşmanın yaygınlaştırılmasının hedeflendiği projeye kısa sürede çok sayıda üniversite öğrencisi ve kent sakini ilgi gösterdi. Önceki gün proje kapsamındaki kitaplıklara, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zarar verildiği görüldü. Kitaplığın camlarının söküldüğü olayla ilgili polis, inceleme başlattı. Edirneliler ise kitaplığa zarar verenlere tepki gösterdi. Belediye Başkanı Recep Gürkan, kitaplığa zarar verilmesinden üzüntü duyduğunu dile getirerek, olayla ilgili incelemenin takipçisi olduklarını söyledi.