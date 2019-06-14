14.06.2019 14:34
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Edirne'de minik öğrencilerin karne heyecanı

Edirne

Edirne'de, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde 55 bin 827 öğrenci karne aldı.

Edirne'de, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde 55 bin 827 öğrenci karne aldı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Velilerimize küçük bir uyarıda bulunmak istiyorum; öğrencilerimizin karnelerinde eksiklik, zayıf not görüyorlarsa, bunlar sadece öğrencilere ait değildir" dedi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Karaağaç Mustafa Necati İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Vali Canalp'e, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı ve müdür yardımcıları eşlik etti.

"Eksik, zayıf notlar sadece öğrencilere ait değildir"

Öğrencilerle tek tek ilgilenen Vali Canalp, velilere de küçük bir uyarıda bulunduğunu söyleyerek, "Velilerimize küçük bir uyarıda bulunmak istiyorum; öğrencilerimizin karnelerinde eksiklik, zayıf not görüyorlarsa, bunlar sadece öğrencilere ait değildir" dedi.

Öte yandan, Edirne'de 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde; okul öncesi eğitim kurumlarında 6 bin 727, ilkokulda 16 bin 161, ortaokulda 17 bin 269, genel liselerde 8 bin 910, meslek liselerinde 6 bin 230, ortaöğretimde 15 bin 140 ve özel eğitimde 530 olmak üzere toplam 55 bin 827 öğrenci karne heyecanı yaşadı. - EDİRNE
Kaynak: İHA
Karaağaç, Ekrem Canalp, Edirne, Güncel

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