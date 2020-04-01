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Edirne'de, mobilya mağazasında korkutan yangın

Edirne'de, mobilya mağazasında korkutan yangınEDİRNE'nin Keşan ilçesinde, bir mobilya mağazasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

01.04.2020 22:11 | Son Güncelleme: 01.04.2020 22:17
Edirne 'de, mobilya mağazasında korkutan yangın
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, bir mobilya mağazasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın, saat 18.00 sıralarında Keşan- Malkara karayolunun 2'nci kilometresindeki mobilya mağazasında meydana geldi. Mağazasının bodrum katındaki deposunda henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine Keşan, Malkara ve Uzunköprü'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınırken, söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Jandarma ekipleri deponun çökme ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Dumanla kaplanan Keşan- Malkara karayolunun bir bölümünde trafik tek şeritten sağlanıyor. Edirne’de, mobilya mağazasında korkutan yangın

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Edirne, Keşan, Güncel

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Edirne'de, mobilya mağazasında korkutan yangın
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