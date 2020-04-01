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Edirne'de mobilya mağazasında yangın

Edirne'nin Keşan ilçesindeki bir mobilya mağazasında yangın çıktı.

01.04.2020 19:28 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:34
Edirne'de mobilya mağazasında yangın
Edirne 'nin Keşan ilçesindeki bir mobilya mağazasında yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Keşan - İstanbul karayolunun 2. kilometresindeki mobilya mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede mağazanın büyük bir bölümünü sardı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Edirne, Keşan, Güncel
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