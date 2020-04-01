Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Edirne'de mobilya mağazasında yangın

Edirne'nin Keşan ilçesindeki bir mobilya mağazasında çıkan yangın 4 saat sonra kontrol altına alındı.

01.04.2020 23:52 | Son Güncelleme: 01.04.2020 23:52
Edirne'de mobilya mağazasında yangın
Edirne 'nin Keşan ilçesindeki bir mobilya mağazasında çıkan yangın 4 saat sonra kontrol altına alındı.
Keşan-İstanbul kara yolunun 2'nci kilometresindeki bir mobilya mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede mağazanın büyük bir bölümünü ve üretim yapıldığı öğrenilen depo kısmını sardı.
Olay yerine sevk edilen Keşan Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Takviye olarak Uzunköprü ve Malkara'dan gelen itfaiye ekiplerinin de destek verdiği 4 saat süren müdehale sonucu alevler kontrol altına alındı.
Ekipler, mağazada soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Edirne, Keşan, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Edirne'de mobilya mağazasında yangın - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Isparta’daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu Haberler
Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu
İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var? Haberler
İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var?
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada toplanan bağış miktarı netleşti Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada toplanan bağış miktarı netleşti
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okullarla ilgili sahte haberlere isyan etti Haberler
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okullarla ilgili sahte haberlere isyan etti
Habertürk canlı yayını fena karıştı! Konuk programı terk etti Haberler
Habertürk canlı yayını fena karıştı! Konuk programı terk etti
Vali Karaloğlu: 95 korona vakamız ve 3 can kaybımız var Haberler
Vali Karaloğlu: 95 korona vakamız ve 3 can kaybımız var
Fransa’da korona kabusu büyüyor! Bir günde 509 kişi öldü Haberler
Fransa'da korona kabusu büyüyor! Bir günde 509 kişi öldü
Türkiye’de virüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu Haberler
Türkiye'de virüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

00:49: Manisa'da tuvalet kağıdı yüklü TIR alev alev yandı - Haber 00:47: Kar yağışı kenti beyaza bürüdü - Haber 00:46: Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı - Haber 00:45: 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 552 milyon 529 bin 912 lira destek - Haber 00:38: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Haber 00:27: Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu - Haber 00:08: İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var? - Haber 23:40: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarla ilgili sahte haberlere isyan etti - Haber 23:23: California Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu, canlı yayını terk etti - Magazin 22:42: Antalya Valisi Münir Karaloğlu: 95 koronavirüs vakası ve 3 can kaybımız var - Haber 22:34: Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedavisinde kullanılan immün plazma teminine ilişkin kriterleri belirledi - Haber