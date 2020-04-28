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Edirne'de müzisyenlerden "evlerinde kalanlara" moral konseri

Edirne'de müzisyenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar için bir mahallede konser verdi.

28.04.2020 22:42 | Son Güncelleme: 28.04.2020 23:16
Edirne'de müzisyenlerden
Edirne'de müzisyenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar için bir mahallede konser verdi.
Edirne Müzisyenleri Tanıtım ve Dayanışma Derneği üyesi müzisyenler, Yancıkçı Şahin Mahallesi'nde Trakya ve Balkan ezgilerini seslendirdi.
Evlerinin balkonlarında konseri izleyen vatandaşlar hareketli şarkılara dans ederek eşlik etti.
Müzisyenler şarkı aralarında "Evde kal, sağlıklı kal" mesajı verdi.
Ayrıca konserin ardından ramazan geleneklerinden Hacivat-Karagöz gösterisi bir apartmanın duvarına projektörle yansıtıldı.
Etkinliği planlayan Ferhat Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, konseri salgın günlerinde evlerinden çıkmayan vatandaşlara moral vermek için düzenlediklerini belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: Trakya Bölgesi, Edirne, Güncel, Haber

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