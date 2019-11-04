Haberler » Güncel » Edirne'de öğrenciler lösemi için yürüdü

Edirne'de öğrenciler lösemi için yürüdü

LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı Edirne Temsilciliği tarafından, 2 - 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında öğrencilerle farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

04.11.2019 17:09Edirne'de öğrenciler lösemi için yürüdü

LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı Edirne Temsilciliği tarafından, 2 - 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında öğrencilerle farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.  Meriç İlkokulu öğrencilerinin ritim grubu da taktıkları maskelerle konser verdi.

Türkiye genelinde düzenlenen çeşitli farkındalık etkinlikleriyle devam eden Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, Edirne'de de yürüyüş gerçekleştirildi. Lösemili Çocuklar Vakfı İl Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinliğe, Edirne'de çeşitli okullardan öğrenciler maske takıp ellerindeki dövizlerle katılım gösterdi. Lösemi ile ilgili farkındalık mesajlarının verildiği yürüyüşün sonunda Meriç İlkokulu öğrencilerinin oluşturduğu ritim grubu da taktıkları turuncu maskelerle konser verdi. Etkinlikle ilgili açıklamayı ise TED Edirne Koleji Öğrencisi Toros Yılmaz okudu. Yılmaz açıklamada, LÖSEV'in 2 - 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda herkesi lösemili çocuklara destek olmaya davet ettiğini söyledi.



Edirne, LÖSEV, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:56 Son Dakika: Hakkında tahliye kararı verilen Nazlı Ilıcak cezaevinden çıktı
23:55 "Aşka Dost, Dosta Aşık" sergisi açıldı
23:50 Avam Kamarasına İşçi Partili başkan
23:45 Bülent Arınç'tan tartışılan sözlerine açıklık getirdi: Kandırılanları azılı militanlardan ayırmak gerekir
23:43 Otomobil tıra çarptı: 5 yaralı
23:45 Bülent Arınç'tan tartışılan sözlerine açıklık getirdi: Kandırılanları azılı militanlardan ayırmak gerekir
23:16 "Ahmak" tartışması sosyal medyaya taşındı! İmamoğlu ve Soylu taraftarları sosyal medyada kapışıyor
23:15 Hakkari gazisinin evlat isyanı: Eşi tedavi görürken kendisini terk etti, 3 aydır oğlunu göstermiyor!
22:55 Ahmet Davutoğlu'ndan "bedelsiz arazi kıyağı" iddialarına cevap: Kanunlara ve usullere tamamen uygundur
22:34 Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden İYİ Partili Özdağ'a sert yanıt: Biz yalanlamaktan bıktık, siz iftira atmaktan bıkmadınız
4.11.2019 23:57:44