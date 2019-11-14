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Edirne'de okul servisi sürücülerine eğitim verildi

Edirne'de, okul servisi sürücülerine eğitim verildi.

14.11.2019 13:32 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:32Edirne'de okul servisi sürücülerine eğitim verildi
'de, okul servisi sürücülerine eğitim verildi.
Edirne Emniyet Müdür Yardımcısı Fahrettin Soydan başkanlığında, Çocuk Trafik Eğitim Parkı Eğitim Salonu'nda düzenlenen programda, okul servisi şoförlerinin talep ve sorunları ele alındı.
Polis, okul servisi sürücülerine, mevzuatta yapılan güncellemelerle ilgili bilgi verdi.
Eğitime, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Okan Toprak, Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Trafik Zabıta Amir Vekili Hakan Sugetiren, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Şahin, Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Ergun Ellibilir ve 104 şoför katıldı.

Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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