Edirne'de Okul Sporları Futbol Müsabakaları Düzenlendi

Edirne
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce, okul sporları futbol müsabakaları düzenlendi.
Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, okul sporları futbol genç erkekler il birinciliği müsabakalarının sona erdiği belirtildi.
Müsabakaların Saraçhane Futbol
Sahası'nda gerçekleştiği aktarılan açıklamada, "Müsabakalar çekişmeli ve renkli görüntülere sahne oldu. Müsabakalar sonucunda, birinci Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi, ikinci 1. Murat Anadolu Lisesi
, üçüncü Keşan
İlhami Ertem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, dördüncü Keşan Dr. Rıfat Osman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu." ifadelerini kullandı.
15 Aralık 2018 Cumartesi 14:33