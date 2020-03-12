Edirne'de okullar koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte ediliyor
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Edirne'de okullarda dezenfekte çalışması yapılıyor.
12.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:58
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Edirne 'de okullarda dezenfekte çalışması yapılıyor.
Edirne Belediyesi ekipleri taksi durakları, tarihi camiler ve minibüslerin dezenfektesinin ardından kentte faaliyet gösteren okullarda da çalışma yaptı.
Okulları bahçe ve girişten başlayarak, sınıfları, koridorları, merdivenleri, tuvaletleri özel solüsyonlarla dezenfekte eden ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Belediye Başkanı Recep Gürkan, koronavirüsün Bulgaristan ve Yunanistan 'da görülmesinin ardından tedbirler almaya başladıklarını söyledi.
Virüsün Türkiye'de görülmesi üzerine de çalışmalarını hızlandırdıklarını ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:
"Din turizminin ilk durak noktaları olan Selimiye Camii, Eski Camii ve Üç Şerefeli Cami'de, otogarda koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yaptık. Dünden beri de dezenfektan çalışmalarımıza Edirne'de faaliyet gösteren ilkokul, ortaokul ve liselerde devam ediyoruz. Okulları bahçe ve girişten başlayarak, sınıfları, koridorları, merdivenleri, tuvaletleri özel solüsyonlarla dezenfekte ediyoruz. Halkın yoğun olarak bulunduğu noktalara da dezenfektan makinesi yerleştirerek, halkımızın bu süreci en iyi şekilde atlatması için elimizden gelen çabayı göstermeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza da kişisel hijyenlerine dikkat etmeleri, temastan mümkün olduğunca kaçınmalarını tavsiye ediyorum."
Edirne Belediyesi ekipleri taksi durakları, tarihi camiler ve minibüslerin dezenfektesinin ardından kentte faaliyet gösteren okullarda da çalışma yaptı.
Okulları bahçe ve girişten başlayarak, sınıfları, koridorları, merdivenleri, tuvaletleri özel solüsyonlarla dezenfekte eden ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Belediye Başkanı Recep Gürkan, koronavirüsün Bulgaristan ve Yunanistan 'da görülmesinin ardından tedbirler almaya başladıklarını söyledi.
Virüsün Türkiye'de görülmesi üzerine de çalışmalarını hızlandırdıklarını ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:
"Din turizminin ilk durak noktaları olan Selimiye Camii, Eski Camii ve Üç Şerefeli Cami'de, otogarda koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yaptık. Dünden beri de dezenfektan çalışmalarımıza Edirne'de faaliyet gösteren ilkokul, ortaokul ve liselerde devam ediyoruz. Okulları bahçe ve girişten başlayarak, sınıfları, koridorları, merdivenleri, tuvaletleri özel solüsyonlarla dezenfekte ediyoruz. Halkın yoğun olarak bulunduğu noktalara da dezenfektan makinesi yerleştirerek, halkımızın bu süreci en iyi şekilde atlatması için elimizden gelen çabayı göstermeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza da kişisel hijyenlerine dikkat etmeleri, temastan mümkün olduğunca kaçınmalarını tavsiye ediyorum."
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Edirne Belediyesi, Yunanistan, Edirne, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi
Güncel
Son dakika: Bakan'dan müjdeli koronavirüs açıklaması! Virüsün etkisinin azalacağı tarihi verdi
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Güncel
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Güncel
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Güncel
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Güncel
Çin'in Vuhan kentinde yaşayan İngiliz adam, koronavirüsü nasıl yendiğini açıkladı