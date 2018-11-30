Edirne'de Oltayla Ekmek Alan Yolcu Çaresizlikten Aklıma Olta Geldi

Edirne
'de sağanak sağış sonrasında meydana gelen selde, apartmanın girişi sularla dolduğu için mahsur kalan ve üçüncü kattaki balkona oltayla ekmek çeken Samet Yolcu (34), çaresizlikten aklına olta geldiğini söyledi. Yolcu Balıkçı olduğum için aklıma oltam geldi. Av merakımda var, onu aşağı salladım, ekmeği ucuna bağladı, yavaşça yukarı çektim. Mahsur kalan diğer komşularım içinde 3 defa erzak çektim dedi.
Edirne'de önce gün etkili olan sağanak yağmurda, metrekareye yaklaşık 6 saatte 130 kilogram yağış düştü. Onlarca araç yolda kalırken, apartman girişlerine sel sularının dolması nedeniyle çok sayıda kişi evlerinde mahsur kaldı. İstasyon Mahallesi Serhat Kent Konutları'nın üçüncü katında oturan Samet Yolcu, oltayla balkonundan çektiği ekmek görüntüsüyle gündeme geldi. Kamu kurumunda işçi olarak çalışan evli ve 6 aylık bir çocuk babası Yolcu, evde mahsur kaldıklarını ve çıkamadıkları içinde gıda ihtiyaçlarını oltayla yukarı çekerek karşıladıklarını söyledi.
Sağanak yağmurun ardından apartman girişinin kısa sürede sularla dolduğunu ve evden çıkamadıkları için mahsur kaldıklarını anlatan Yolcu, Akşamdan sağanak yağış olacağı belliydi. Yağmur sabaha kadar sürdü. Sabah
işe gitmek için çıktığımda baktım her yeri su basmış. Belimi çeken seviyede apartman girişinde su vardı. Evimizde erzak olmadığı için arkadaşımı aradım. Ekmek getirdi, sonra 'balkona nasıl çekeceksin' diye kısa bir tartıştık. Daha sonra balıkçı olduğum için aklıma oltam geldi. Av merakımda var, onu aşağı salladım, ekmeği ucuna bağladı Yavaşça yukarı çektim. Mahsur kalan diğer komşularım içinde 3 defa erzak çektim dedi.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan
'ın itfaiye aracını göndererek üçüncü kattan merdivenle ailesini indirdiğini anlatan Yolcu, Ailemi evden çıkardım. Elektrik olmadığı için doğalgazda çalışmadı. Suyun boşaltılmasına da yardımcı oldum. Komşularımı da yardım ettiği için mutluyum. O an sepette aklıma geldi ama ip yoktu ondan olta kullandım. Videoyu yan bloktan çocuklar çekmiş benim haberim yoktu dedi. Edirne Belediyesi
ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde apartmanların giriş ve zemin katlarına dolan suların tahliye çalışmalarını sürdürüyor.
Edirne