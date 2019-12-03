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Edirne'de organik ürünler pazarı yaygınlaşıyor

Edirne'de organik ürünler pazarının yaygınlaştığı bildirildi.

03.12.2019 12:24 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:24Edirne'de organik ürünler pazarı yaygınlaşıyor
'de organik ürünler pazarının yaygınlaştığı bildirildi.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, Valilik tarafından başlatılan ve köylerde yaşayan kadınlar tarafından üretilen ürünlerin satıldığı organik ürünler pazarlarının arttığı belirtildi.
Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürlüğünün destekleriyle ve beldelerinde de organik köy ürünleri satış yerinin açıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Havsa Kadın Girişimcileri Üretim ve İşletme Kooperatifinin geçen aylarda yapılan açılışının ardından kadınlarımızın üretime katkı vermeleri amacıyla başlatılan organik ürünler pazarları, ilçe merkezlerinin ardından beldelerde de açılmaya başladı.
Köylerde yaşayan vatandaşlarımızın ve özellikle kadınlarımız tarafından üretilen, köy ekmeği, bal, peynir, yumurta, el işi ürünleri, organik sebze ve meyveler gibi ürünlerin satışa sunulması amacıyla İpsala'nın Esetçe ve Uzunköprü'nün Kırcasalih beldesinde yapılan Organik Köy Ürünleri Satış Yeri faaliyete geçti. Edirne Valiliği çalışmaları kapsamında Çevre Koruma Vakfı Müdürlüğü tarafından yapılarak hizmete sunulan Organik Köy Ürünleri Satış Yeri, farklı ürünleri bir araya getirerek tüketiciye doğal gıda marketi hizmeti vermeyi amaçlıyor."

Edirne Valiliği, Kırcasalih, Esetçe, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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