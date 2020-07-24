Edirne'de orman yangını

EDİRNE'nin Meriç ilçesinde orman yangını çıktı. Yangını söndürmek için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, Meriç ilçesinin Karayusuflu köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Meriç, Keşan ve Uzunköprü ilçelerinden Orman İşletme Müdürlüğü'ne ve belediyelere ait itfaiye ekipleri ve arozözler sevk edildi. Ekipler yangın söndürme çalışmalarını sürdürürken, köylülerde traktörleriyle destek verdiği belirtildi. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.