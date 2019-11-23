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Edirne'de otobüs tarlaya uçtu: 7 Yaralı

Edirne'de otobüs tarlaya uçtu: 7 YaralıEDİRNE - Edirne'de geziye giden vatandaşları taşıyan tur otobüsünün yoldan çıkarak çeltik tarlasına uçması sonucu 7 kişi yaralandı.

23.11.2019 22:12 | Son Güncelleme: 23.11.2019 22:13
'de otobüs tarlaya uçtu: 7 Yaralı
EDİRNE - Edirne'de geziye giden vatandaşları taşıyan tur otobüsünün yoldan çıkarak çeltik tarlasına uçması sonucu 7 kişi yaralandı.
Kaza, Uzunköprü ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi Parpudar Bayırı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne'den Balıkesir istikametine seyir halinde olan Osman Tezcan idaresindeki 10 ACT 780 plakalı tur otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak çeltik tarlasına saplandı. Kazada, otobüste bulunan 30 kişiden 7'si hafif şekilde yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Kaza sonrası otobüsteki diğer yolcular, başka bir otobüs ile güvenli bir bölgeye taşındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Edirne'de otobüs tarlaya uçtu: 7 Yaralı

Edirne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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