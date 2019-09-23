Haberler » 3. Sayfa » Haber

Edirne'de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde 40 metreden şarampole yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

23.09.2019 19:10Edirne'de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
Edirne'nin Keşan ilçesinde 40 metreden şarampole yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Keşan-Gelibolu yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gelibolu istikametine giden bir otomobil, Yerlisu köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 40 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki 2 kişi, olay yerine gelen Keşan Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından halatlarla yukarı taşındı.,sağlık ekiplerinin kaza yerinde ilk müdahalelerini yaptığı 3 yaralı, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili incelemeler sürüyor. - EDİRNE

Edirne, Keşan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:35 Diyarbakır'da kışlık patlıcan közlenmesi faciaya döndü: 4 yaralı
20:31 Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
20:28 Karaman'da iki minibüs çarpıştı: 15 yaralı
20:19 Antalya'da baltalı gaspçı tutuklandı
20:14 Diyarbakır'da patlıcan közleme faciası: 4 yaralı
20:09 Denizde kaybolan Hilya bebek için umutlar tükendi
20:07 Zincirlikuyu metrobüs durağındaki asansör alev alev böyle yandı