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Edirne'de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde 40 metreden şarampole yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

23.09.2019 19:15Edirne'de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
Edirne'nin Keşan ilçesinde 40 metreden şarampole yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Keşan-Gelibolu yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gelibolu istikametine giden bir otomobil, Yerlisu köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 40 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki 2 kişi, olay yerine gelen Keşan Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından halatlarla yukarı taşındı.,sağlık ekiplerinin kaza yerinde ilk müdahalelerini yaptığı 3 yaralı, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili incelemeler sürüyor.
(İHA)

Edirne, Keşan, Güncel

Kaynak: İHA

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