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Edirne'de otomobilde 6 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 6 düzensiz göçmen yakalandı.

13.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:00Edirne'de otomobilde 6 düzensiz göçmen yakalandı
'nin ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 6 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Malkara yolunda bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan kontrollerde Fas uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Suriye uyruklu sürücü R.K, düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Keşan, Güncel

Kaynak: AA

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