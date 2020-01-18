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Edirne'de otomobiller çarpıştı 3 ölü, 2 yaralı

Edirne'de otomobiller çarpıştı 3 ölü, 2 yaralıEDİRNE'nin Keşan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

18.01.2020 02:12 | Son Güncelleme: 18.01.2020 02:15
'de otomobiller çarpıştı 3 ölü, 2 yaralı
EDİRNE'nin ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Keşan- Gelibolu karayolu üzerindeki Dörtyol Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Gelibolu'dan Keşan yönüne giden Mert yönetimindeki 22 FU 11 plakalı otomobil, Erden Tezcan'ın kullandığı 17 ET 783 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller hurdaya döndü. Kazada, sürücü Tezcan olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobilde bulunan eşi Hüma Acar Tezcan ve oğlu Buray Tezcan ile 22 FU 111 plakalı aracın sürücüsü Mert Gümüş ve yanında bulunan Güven Balcı yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Mert Gümüş, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu çıkartıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan Mert Gümüş ve Güven Balcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayati tehlikeleri bulunan Hüma Acar Tezcan ve Buray Tezcan ise ilk müdahalelerinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna konuldu. Olayı alan kazazedelerin yakınları ise hastaneye akın etti. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edirne'de otomobiller çarpıştı 3 ölü, 2 yaralı

Edirne, Gümüş, Keşan, Güncel

Kaynak: DHA


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