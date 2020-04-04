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Edirne'de pazar yerine girenlerin ateşi ölçüldü, maske dağıtıldı

Edirne'de pazar yerine girenlerin ateşi ölçüldü, maske dağıtıldıKORONAVİRÜS salgını tedbirleri kapsamında Edirne'de cumartesi günleri kurulan halk pazarına girenlerin ateşleri ölçülüp, maske ve eldiven dağıtıldı.

04.04.2020 17:01 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:07
Edirne 'de pazar yerine girenlerin ateşi ölçüldü, maske dağıtıldı
KORONAVİRÜS salgını tedbirleri kapsamında Edirne'de cumartesi günleri kurulan halk pazarına girenlerin ateşleri ölçülüp, maske ve eldiven dağıtıldı. Pazarda, tezgahlar sosyal mesafeye göre düzenlenirken, belirli sayıda insanın girişine izin verildi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşların market ve pazar yeri gibi kalabalık yerlerde maske takması açıklamasının ardından Edirne'de bu yöndeki tedbirlerde alındı. Edirne Belediyesi de halkın sıklıkla bir araya geldiği Cumartesi Pazarı'nda bir dizi önlemler aldı. Giriş ve çıkışların tek bir kapıdan gerçekleştirildiği pazarda gelenlerin ateşi ölçüldü, pazarcıların iki katı kadar vatandaşın içeri girilmesi sağlandı. Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu da vatandaşlara maske, eldiven ve dezenfektan dağıttı.
'TEBDİRLERİMİZİ ALARAK SALGINI ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORUZ'
Koronavirüsüne karşı çeşitli önlemler almaya devam ettiklerini ifade eden Tanrıkulu, "Pazarımızı sabah erkenden esnaf arkadaşlarımız ile birlikte açtık. Esnafımızın tezgahlarını 3'er metre aralıkla açmalarını sağladık, bu konunun önemini anlattık. Edirne Belediyesi olarak bütün birimlerimiz ile 7/24 çalışıyoruz. Biz Edirneliler için çok çalışıyoruz. Biz sokaklarda bu hastalık ile mücadele ediyoruz. Bulaşmasını engellemeye çalıyoruz. Edirne Belediyesi olarak çalışanlarımızla birlikte Edirneliler'den istediğimiz tek bir şey var. Lütfen evlerinde kalsınlar. Onlar evde kalsın, biz onlar için çok çalışıyoruz" dedi.
Pazar esnafından Ufuk Sarman, vatandaşın kurallara uyduğunu ifade ederek, "Koronavirüs çıktığından beri işlerimiz bozuk olsa da idare etmeye çalışıyoruz. Gelen vatandaşların da kurallara uyduğunu görüyoruz. Hemen hemen herkes maskelerini ve eldivenlerini takıp pazara geliyorlar. Biz de sosyal mesafeye dikkat etmeye çalışıyoruz alış veriş sırasında" dedi.
Pazara alışveriş için gelen Abdülkadir Seyhan, elinden geldiği kadar maske takıp sosyal mesafeye uymaya çalıştığını belirtti. Alınan tedbirleri olumlu bulduğunu belirten Seyhan, "Ben şu an çalışmıyorum. Bütçem yettiği kadar alış veriş yapmak için pazara geldim. Maskemi ve eldivenimi takıp geldim. Vatandaşların da kurallara uyduğunu görüyorum. Bu güzel bir gelişme. Herkesin mecbur olmadıkça sokağa çıkmaması lazım" dedi. Edirne’de pazar yerine girenlerin ateşi ölçüldü, maske dağıtıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Edirne, Güncel

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Edirne'de pazar yerine girenlerin ateşi ölçüldü, maske dağıtıldı
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