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Edirne'de pes dedirten görüntü

Edirne'de belediye tarafından banklara tel örgü çekilmesine aldırış etmeyen yaşlı vatandaşlar, banklardan kalkıp kaldırım kenarlarına oturdu.

22.03.2020 15:09 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:09
Edirne'de pes dedirten görüntü
Edirne 'de belediye tarafından banklara tel örgü çekilmesine aldırış etmeyen yaşlı vatandaşlar, banklardan kalkıp kaldırım kenarlarına oturdu. Polis ekipleri tarafından korona virüs tedbirlerine uymayıp dışarıya çıkanlara uyarı anonsları yapıldı.

Tüm dünyada hızla yayılan ve ülkemizde de tespit eden korona virüsü alarmının ardından belediye ekipleri tarafından Saraçlar Caddesi'ndeki tüm banklar kaldırılırken, sadece altında logar kapağı olan banklar herhangi bir tehlikeye sebep vermemek için bırakıldı. Ancak özellikle yaşlıların tüm uyarılara rağmen Saraçlar Caddesi'ne gelerek banklarda oturması üzerine belediye ekipleri tarafından bu banklara da tel örgü çekildi. Tel örgülerin etrafına 'Evde kal Edirne, dışarı çıkma şansını zorlama' yazısı yazıldı. Ancak çoğunluğunu yaşlıların oluşturduğu vatandaşlar, banklardan kalkınca kaldırım kenarlarında oturmayı sürdürdü. Caddeye gelen polis ekipleri tarafından korona virüs tedbirlerine uymayıp dışarıya çıkan 65 yaş üstü vatandaşlara uyarı anonsları yapılınca bazı vatandaşlar oturdukları yerden ayrıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Etiketler : Saraçlar Caddesi, Edirne, Polis, Güncel

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