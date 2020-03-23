Edirne'de polisten 'sosyal mesafe' uyarısı

EDİRNE'de, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında sosyal mesafenin korunması çağrılarına rağmen banka önlerinde kuyruk oluşturan vatandaşlara polis ekipleri uyarıda bulundu. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan şoförler de sürücü koltuğu ile ilk sırayı iplerle kapatarak sosyal mesafe tedbiri aldı.

Dünyaya yayılan koronavirüsün Türkiye'de de her geçen gün vaka sayısının artmasının ardından önlemler de günbegün artırılıyor. Özellikle 65 yaş ve üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlara sokağa çıkma yasağı getirilirken, diğer vatandaşlar için de sosyal mesafenin korunması kararını uygulamalarına yönelik sıkı tedbirler alınıyor. Ülke genelinde çalışanların çoğu işlerini evlerinden sürdürürken, bankalar saat 12.00'de kapılarını açtı. Edirne 'de ise çoğu vatandaş sosyal mesafeyi hiçe sayarak bankaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kentte görev yapan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus ekipleri ise bankaların önüne gelerek bekleyen vatandaşlara uyarılarda bulundu. Polis ekipleri ayrıca kentte bazı semtlerde ve ara sokaklarda devriye atıp uyarılarda bulundu.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜNDEN İPLİ MESAFE

Ayrıca Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'ne (ETUS) bağlı minibüslerde bazı şoförler arkasındaki yolcu koltuklarını iplerle donatıp kendilerini korumaya aldı. Kendisini ve binecek yolcunun sağlığı için yapılan bu uygulamaya giden şoförlerin hassasiyeti takdir topladı. 65 yaş üstü vatandaşların ısrarla yolculuk etmek için binmeye çalışmasından şikayet eden bir şoför, "Hem kendilerini, hem bizleri hem de diğer yolcularımızın sağlığını hiçe sayıyorlar. Umarız bu inatlarından vazgeçerler" dedi.

Kaynak: DHA