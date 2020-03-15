Edirne'de sağanak
Edirne'de gece yarısı başlayan sağanak etkisini arttırarak devam ediyor.
15.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:42
Edirne 'de gece yarısı başlayan sağanak etkisini arttırarak devam ediyor.
Hayatın olumsuz etkilendiği sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.
Bazı vatandaşlar tentelerin altında yağmurun dinmesi bekledi.
Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte sağanağın gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Hayatın olumsuz etkilendiği sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.
Bazı vatandaşlar tentelerin altında yağmurun dinmesi bekledi.
Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte sağanağın gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
Manşet
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