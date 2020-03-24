Edirne'de sağanak
Edirne'de sağanak yağış etkili oluyor.
24.03.2020 15:28 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:29
Edirne 'de sağanak yağış etkili oluyor.
Hafta başında soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de, sağanak yağış aralıklarla etkisini gösteriyor.
Kentte yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle kısa süre içerisinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Vatandaşlar şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalışırken Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü şehirde sağanağın aralıklarla hafta boyunca devam edeceğini kaydetti.
Hafta başında soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de, sağanak yağış aralıklarla etkisini gösteriyor.
Kentte yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle kısa süre içerisinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Vatandaşlar şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalışırken Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü şehirde sağanağın aralıklarla hafta boyunca devam edeceğini kaydetti.
Kaynak: AA