Edirne'de sağanak etkili oluyor

Edirne
'de etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte uzun süren kuraklığın ardından aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araçlar ilerlemekte zorlandı.
Polis ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Vatandaşlar şemsiye ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.
Bazı vatandaşlar iş yerlerinin tenteleri altında yağmurun dinmesini bekledi.
Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte sağanağın cuma gününe kadar sürmesinin beklendiğini bildirdi.